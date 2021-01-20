Сколько сумчан лечатся в ковидных стационарах? Об этом сегодня, 1 февраля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, в 5-й больнице 67 пациентов, 39 из них на кислородной поддержке, 8 в отделении интенсивной терапии, 2 подключены к аппаратам ИВЛ.

В 4-й больнице 15 человек, 12 получают кислород свободным потоком, 1 на неинвазивной вентиляции.

В детской больнице 25 пациентов, 4 в интенсивной терапии, все дышат самостоятельно.

В городских больницах свободно 123 койки для взрослых, все с кислородом, 90 для детей, 62 с кислородом.

Кроме того, сумчане лечатся в областных учреждениях здравоохранения. В областном центре инфекционных болезней 23 сумчан, 20 на кислородной поддержке, 3 в интенсивной терапии, 1 на неинвазивной вентиляции легких. В областном госпитале для ветеранов 25 человек, получают кислород свободным потоком 18, 3 в отделении интенсивной терапии, 1 подключен к аппарату ИВЛ.