ФК «Сумы» начинает подготовку к новому сезону Команда на этой неделе начинает учебно-тренировочную подготовку ко второму этапу чемпионата Украины по футболу среди любительских команд сезона 2020/21.

Программа подготовки ФК «Сумы» на протяжении февраля-марта включает три учебно-тренировочных сбора и физическую подготовку в тренажерном зале.

Кроме того, команда проведет около десятка спаррингов. В частности, в рамках участия в Кубке им. Михаила Фоменко в Сумах и турнира «Первая столица» в г. Харьков.

В феврале, 15.02.21 запланирован матч с ФК «Альянс» (Липовая Долина) и 19.02.21 с ФК «Тростянец» на стадион «Авангард» в г. Сумы, 28.02.21 с СК «Полтава» на УТБ «Металлист»в г. Харьков.

В марте ФК «Сумы» сыграет 4.03.21 с ФК «Авангард» (Харьков), 6.03.21 - ФК «Велетень» (Глухов), 13.03.21 - ФК «Стандарт» (Полтавская область), 15.03.21 - ФК «Виктория» (Николаевка), а 20.03.21 в финальной части турнира «Первая столица».

«В этом году ожидаем довольно напряженный график. Первоочередные задачи - это плей-офф любительского чемпионата и профессиональная аттестация команды. Занимаемся подбором футболистов с акцентом уже на Вторую лигу ПФЛ Украины. Не имеем права подвести надежды сумчан, уверен команда справится!», - рассказал Главный тренер ФК «Сумы» Сергей Страшненко.

Напомним, что старт второй части чемпионата Украины по футболу среди любительских команд 2020/21 запланирован на 3 апреля, осеннюю часть команда завершила на 2-м месте в своей группе. Сейчас ФК «Сумы» проходит процедуру аттестации для получения аттестата на право участия во Всеукраинских соревнованиях по футболу среди команд клубов Профессиональной футбольной лиги Украины.