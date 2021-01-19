В Сумах завершился командный чемпионат по легкой атлетике 30-31 января в Сумах проходил командный чемпионат по легкой атлетике в помещении.

В манеже СумГУ собралось почти 400 участников из всех областей Украины. Сумщину представляли 37 спортсменов (третья по количеству сборная), которые принесли команде 5-й результат в общем зачете.

В личном зачете первые места заняли: Игорь Мусиенко в толкании ядра – 18,93 м и Олег Свистун в спортивной ходьбе на 5000 м – 20.00,02. Вторыми были: Александр Погорилко в беге на 400 м – 47,69 с и Ярослав Демченко в беге на 200 м – 22,18 с.

Кроме того, уроженка Сум Анна Плотицына, которая выступает сейчас за Киевщину, стала лучшей в беге на 60 м с барьерами, показав лучший результат сезона с мире – 8,16 с. Студентка СумГУ Виктория Калюжная (Донетчина) стала второй в беге на 3000 м – 9:39,45. Уроженец Шостки Владислав Малыхин (Киевщина) стал лучшим в прыжках с шестом – 5,42 м. Уроженка Сум Анна Мищенко (Харьковщина) стала второй в беге на 1500 м – 4:34,94.