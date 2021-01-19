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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:49356

В Сумах почтили шестую годовщину гибели на востоке Украины Андрея Реуты

Печальная дата собрала сегодня, 31 января, у могилы Героя его семью, друзей, представителей городской власти.

Для матери защитника Украины Аллы Реуты эти шесть лет прошли как один день. Женщина до сих пор не может поверить в смерть сына и ждет его возвращения, постоянно просматривая видео с его участием.

Брат воина Анатолий Реута рассказал, что в этот день переживает смешанные чувства: скучает по Андрею и одновременно гордится тем, что он погиб за Украину, став достойным примером преданности ей и героизма.

Заместитель городского головы Вера Мотречко выразила соболезнования родным погибшего и заверила, что они не останутся без внимания руководства города.

Общество
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