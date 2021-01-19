Сумские биатлонисты в ТОП-5 на чемпионате Европы Сегодня, 31 января на чемпионате Европы по биатлону в Польше день смешанных эстафет.

Первой была одиночная, в которой приняли участие уроежнка Сум Анастасия Меркушина и уроженец Белопольщины Артем Тищенко. Наши земляки показали в гонке 5-й результат. Чемпионами стали немцы, дальше – французы и россияне.