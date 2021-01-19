На Сумщине ликвидировали масштабный пожар в гаражном кооперативе (видео) 30 января в 17:21 к спасателям поступило сообщение о пожаре на территории гаражного кооператива по ул. Депутатская в Шостке.

К месту происшествия был направлен дежурный караул 4-й государственной пожарно-спасательной части.

Как стало известно, незадолго до возникновения пожара владелец одного из гаражей проводил ремонтные работы газовой системы своего автомобиля. По словам мужчины, он почувствовал запах газа, в этот момент пылала буржуйка, а за считанные секунды вспыхнул автомобиль. Пламя мгновенно распространялось, владелец транспортного средства не обратился за помощью к спасателям, а попытался самостоятельно вытолкать его на улицу. Когда пожар приобрел масштабные размеры, мужчина позвонил в Службу «101».

Через 8 минут на место происшествия прибыли 3 единицы спецтехники и 11 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. В этот момент огонь охватил 2 гаража и легковой автомобиль Skoda Fabia.

В 18:08 пожар удалось локализовать и спасти 5 гаражей, которые находились вплотную к эпицентру горения. В 19:36 пожар был ликвидирован.

В результате происшествия никто не пострадал.

Окончательная причина пожара на данный момент устанавливается, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.