На Сумщине 45828 случаев заболевания коронавирусом: подробности По состоянию на 31 января в Сумской области 45858 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 121 человека (Бурынский р-н – 11, Глуховский р-н - 2, Конотоп – 11, Лебедин - 1, Лебединский р-н - 1, Липоводолинский р-н - 3, Ахтырка - 11 , Ахтырский р-н - 2, Ромны - 1, Сумы - 44, Сумской р-н - 6, Тростянецкий р-н - 1, Шостка - 26 Шосткинский р-н - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 617 летальных случаев, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 42418 человек, из них за минувшие сутки - 78 (Белопольский р-н - 3, Краснопольский р-н - 6, Кролевецкий р-н - 4, Липоводолинский р-н - 5, Сумы - 57, Сумской р-н - 3).