На Сумщине 121 новый случай заболевания COVID-19

За субботу зафиксировано 121 новый случай. Выздоровело 78 человек, - всего 42418. Никто не умер, - всего 617. Болеют 2823.
В Украине 3177 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 146 детей и 86 медработников.
Также за минувшие сутки госпитализированы - 1960 человек; летальных исходов - 79; выздоровели - 4126 человек; осуществлено тестирований за сутки - 19 059 (в том числе методом ПЦР - 15042, методом ИФА - 4017).
За все время пандемии в Украине заболело - 1219455 человек; выздоровели - 1018784 человека; летальных исходов - 22 707; проведения ПЦР-тестов - 6248002.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (337), Закарпатской (217), г. Киев (215), Житомирской (205) и Киевской (193) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 215 случаев;
- Винницкая область - 123 случая;
- Волынская область - 71 случай;
- Днепропетровская область - 189 случаев;
- Донецкая область - 176 случаев;
- Житомирская область - 205 случаев;
- Закарпатская область - 217 случаев;
- Запорожская область - 56 случаев;
- Ивано-Франковская область - 337 случаев;
- Киевская область - 193 случая;
- Кировоградская область - 24 случая;
- Луганская область - 25 случаев;
- Львовская область - 145 случаев;
- Николаевская область - 146 случаев;
- Одесская область - 170 случаев;
- Полтавская область - 48 случаев;
- Ривненская область - 78 случаев;
- Сумская область - 121 случай;
- Тернопольская область - 110 случаев;
- Харьковская область - 192 случая;
- Херсонская область - 54 случая;
- Хмельницкая область - 7 случаев
- Черкасская область - 59 случаев;
- Черновицкая область - 118 случаев;
- Черниговская область - 98 случаев.