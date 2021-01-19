На Сумщине 121 новый случай заболевания COVID-19 На утро 31 января в Сумской области подтверждено 45858 случаев заболевания коронавирусной болезнью.

За субботу зафиксировано 121 новый случай. Выздоровело 78 человек, - всего 42418. Никто не умер, - всего 617. Болеют 2823.

В Украине 3177 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 146 детей и 86 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 1960 человек; летальных исходов - 79; выздоровели - 4126 человек; осуществлено тестирований за сутки - 19 059 (в том числе методом ПЦР - 15042, методом ИФА - 4017).

За все время пандемии в Украине заболело - 1219455 человек; выздоровели - 1018784 человека; летальных исходов - 22 707; проведения ПЦР-тестов - 6248002.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (337), Закарпатской (217), г. Киев (215), Житомирской (205) и Киевской (193) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 215 случаев;

- Винницкая область - 123 случая;

- Волынская область - 71 случай;

- Днепропетровская область - 189 случаев;

- Донецкая область - 176 случаев;

- Житомирская область - 205 случаев;

- Закарпатская область - 217 случаев;

- Запорожская область - 56 случаев;

- Ивано-Франковская область - 337 случаев;

- Киевская область - 193 случая;

- Кировоградская область - 24 случая;

- Луганская область - 25 случаев;

- Львовская область - 145 случаев;

- Николаевская область - 146 случаев;

- Одесская область - 170 случаев;

- Полтавская область - 48 случаев;

- Ривненская область - 78 случаев;

- Сумская область - 121 случай;

- Тернопольская область - 110 случаев;

- Харьковская область - 192 случая;

- Херсонская область - 54 случая;

- Хмельницкая область - 7 случаев

- Черкасская область - 59 случаев;

- Черновицкая область - 118 случаев;

- Черниговская область - 98 случаев.