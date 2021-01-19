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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 23:09382

Пьяный сумчанин чуть не сломал шею девочке, катаясь на тюбинге

Об этом сообщила в Фейсбуке мама девочки Юлия Асеева.

«Сейчас начался сезон катания на горках. А кроме детей, ещё любят покататься и взрослые, не всегда в трезвом состоянии. Также папы и мамы садятся вместе со своими детьми на одни сани или тюбинг. При этом некоторые думают исключительно о своих детях, при этом, не замечая чужих детей!

Сегодня один такой ПАПА, спускаясь на одном тюбинге вместе  с своим ребенком, чуть не сломал шею моей 12-летней дочке. Ребенок пришел домой в слезах. Рассказала, что этот папа съехал сразу за ней, не выдержав дистанцию. При этом, налетев на неё сверху, даже не извинился и не спросил «как она?». Просто встал с «отмороженным» лицом и ушел. Это хорошо, что она была после тренировки по гимнастике, и кости были «размятые». А если бы на её месте был ребенок помладше, просто поломала бы ребенка эта «туша». Еще можно понять, когда дети «влетают» друг в друга. Но взрослые должны как-никак придерживаться каких-то правил безопасности и понимать, что не только ваш ребенок важен, при этом не калечить чужих детей», - написала сумчанка.

Общество
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