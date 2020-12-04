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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 11:06302

Сумчан приглашают посоревноваться на лыжах

RaceProject приглашает на первую современную лыжную гонку для любителей - #TokariSki.

Гонки на 5 и 12 км пройдут 28 февраля на лыжной базе «Динамо». Начало в 12.00.

Условия участия:

1. Соревнования обслуживается электронной системой хрономтеража, каждый участник обязательно должен одеть электронный чип!

2. Старт раздельный через 30 с друг от друга;

3. Победитель определяется по чистому времени прохождения дистанции;

4. Биб и чип после финиша возвращаются

Организатор имеет право перенести дату старта из-за погодных условий, но должен об этом известить не позднее, чем за 5 дней!

По поводу регистрации или любым вопросам тел. 066-432-06-22.

Спорт Анонс
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