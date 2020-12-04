Сумчан приглашают посоревноваться на лыжах

Гонки на 5 и 12 км пройдут 28 февраля на лыжной базе «Динамо». Начало в 12.00.
Условия участия:
1. Соревнования обслуживается электронной системой хрономтеража, каждый участник обязательно должен одеть электронный чип!
2. Старт раздельный через 30 с друг от друга;
3. Победитель определяется по чистому времени прохождения дистанции;
4. Биб и чип после финиша возвращаются
Организатор имеет право перенести дату старта из-за погодных условий, но должен об этом известить не позднее, чем за 5 дней!
По поводу регистрации или любым вопросам тел. 066-432-06-22.
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