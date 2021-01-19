Сумские патрульные дали несколько советов, как избежать ДТП на зимней дороге Не будьте самонадеянными, если ваш водительский опыт, состояние автомобиля или погодные условия вызывают сомнения - воспользуйтесь лучше общественным транспортом.

Проверьте состояние автомобиля: резину, фары, стеклоочистители, аккумулятор и работу тормозов на открытой площадке.

Водите плавно, избегайте резких движений рулем, равномерно и взвешенно пользуйтесь педалями.

Держите большую дистанцию и тормозите заранее.

Зимняя дорога требует другого скоростного режима, выбирайте безопасную скорость.

Помните о потенциально опасных участках на зимней дороге: перекресток, нерегулируемые пешеходные переходы, остановки (где транспорт притормаживает, останавливается или начинает движение), а также мосты и эстакады, которые при низких температурах леденеют.

Внимательно следите за другими участниками движения, предусматривайте их маневры.

Не забывайте, что пешеходы, могут упасть на скользкой поверхности.