Сумские патрульные дали несколько советов, как избежать ДТП на зимней дороге

Проверьте состояние автомобиля: резину, фары, стеклоочистители, аккумулятор и работу тормозов на открытой площадке.
Водите плавно, избегайте резких движений рулем, равномерно и взвешенно пользуйтесь педалями.
Держите большую дистанцию и тормозите заранее.
Зимняя дорога требует другого скоростного режима, выбирайте безопасную скорость.
Помните о потенциально опасных участках на зимней дороге: перекресток, нерегулируемые пешеходные переходы, остановки (где транспорт притормаживает, останавливается или начинает движение), а также мосты и эстакады, которые при низких температурах леденеют.
Внимательно следите за другими участниками движения, предусматривайте их маневры.
Не забывайте, что пешеходы, могут упасть на скользкой поверхности.