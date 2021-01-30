В Сумах очередная авария с маршруткой ДТП произошло сегодня, 30 января, на улице 2-й Продольной.

Водители транспортных средств Citroen и «Рута» пришли к обоюдному согласию и составили европротокол. Будьте внимательны на дороге и соблюдайте ПДД, просят в управлении патрульной поли в Сумской области.