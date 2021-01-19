На Сумщине дороги чистит 51 единица техники Об этом сообщает Служба автомобильных дорог Сумской области.

На 18:00 30 января проезд по дорогам государственного значения на территории Сумской области обеспечен, говорится в сообщении.

Работает 51 ед. техники, 68 работников. В режиме дежурства: 176 ед. техники, 33 работника.

При Службе автомобильных дорог создан график круглосуточного дежурства дорожников и специальной техники на дорогах государственного значения, осуществляется постоянный мониторинг состояния дорожного покрытия.

Дорогие водители и другие участники дорожного движения, просим Вас быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Горячая линия Службы автомобильных дорог в Сумской области работает круглосуточно по телефонам: 0542-700-281, 050-307-56-92.

Стоянки и места отстоя для транспортных средств изображены на Google карте.