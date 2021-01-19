Кого в Сумах вакцинируют первым: утвержден план вакцинации от COVID-19 на 2021 год Во время заседания Кабмина главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко представил Календарный план вакцинации населения в 2021 году

Также он отметил, что оперативный штаб по противодействию вакциноуправляемым инфекциям в Минздраве, с учетом социологических опросов, определил прогнозируемое количество вакцин для закупки Украиной на уровне 15 миллионов дополнительных доз.

По словам Виктора Ляшко, холодовая цепь в Украине сегодня может обеспечить хранение любого вида вакцин (от -70 ° C и до + 8 ° C), которые уже прошли регистрацию.

Cогласно представленному графику, первыми в Украине будут прививать медиков стационаров COVID-19 и военных в зоне ООС. Их вакцинация продлится в течение февраля – апреля. На это предусмотрено 667 тыс. доз. вакцины

В апреле-мае вакцинируют людей в возрасте от 80 лет и работников первичного звена (предусмотрено 1900000 доз). Всем остальным медработникам делать прививки в мае-июне (396 тыс. доз).

Люди в возрасте 70-79 лет будут прививаться следующими в июне-июле (2,9 млн. доз). После них в июле-августе вакцинировать сотрудников структур госбезопасности – 640 тыс. доз прививок.

В августе-сентябре делать прививки людям в возрасте 65-69 лет (640 тыс. доз).

На педагогов предусмотрено 14 млн. доз COVID-19, а сама вакцинация будет проходить в сентябре и октябре. Люди в возрасте 60-64 лет прививаются в октябре-ноябре (2,8 млн. доз). Вакцинация других категорий населения предусмотрена в ноябре-декабре (1,7 млн. доз вакцин.)