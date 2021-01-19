Поразительная безграмотность: в Сумах на мемориальной доске, установленной в честь погибшего в ООС командира, сделали более 10 ошибок В Сумах открыли мемориальную доску в честь погибшего в операции Объединенных сил командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковника ВСУ Евгения Коростелёва.

Автор мемориальной доски допустил более десяти грамматических, а также технические ошибки.

Как передает корреспондент УНИАН, установили мемориальную доску 29 января на входе в здание сумской общеобразовательной школы №18.

В частности, в небольшом тексте, выгравированном на доске, допущено семь орфографических ошибок, а также пунктуационные (синтаксические), одна стилистическая и ряд технических.





Право открыть мемориальную доску предоставили командиру 25-й воздушно-десантной бригады и начальнику артиллерии.

Потом заупокойный молебен и освящение мемориальной доски провели священники Сумской епархии ПЦУ во главе с архиепископом Сумским и Ахтырским ПЦУ Мефодием.

Завершили мероприятие возложением цветов и военным салютом.

С первых дней российско-украинской войны выполнял самые сложные боевые задачи в АТО, принимал непосредственное участие в операции по блокированию и освобождению городов Лисичанск и Северодонецк Луганской области, других операциях. Во время боевых действий получил контузию.

За личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность воинской присяге 21 июля 2015 года он был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Свой боевой путь в 25-й бригаде завершил в должности начальника артиллерии - заместителя командира бригады 22 октября 2019 года, когда пошел на повышение и был назначен на должность командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в составе оперативного командования «Запад».

12 ноября 2019 года вблизи Новотроицкого во время выполнения боевой задачи, лично осматривая позиции бригады на вверенном участке фронта, получил ранения и минно-взрывные травмы. Жизнь Коростелёва оборвалась 19 ноября в результате полученных ранений и травм.

Указом президента Украины от 19 ноября 2019 года награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени (посмертно).