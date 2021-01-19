На Сумщине из-за обогревателя сгорел гараж с авто Сегодня, 30 января, в 6:35 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре гаража в с. Подильки Сынивской громады.

На тушение направили местную пожарную команду из с. Сынивка и, преодолев расстояние около 30 км, на место вызова прибыл дежурный караул 17-й государственной пожарно-спасательной части из пгт Липовая Долина.

Как было установлено, огонь охватил по всей площади кровлю гаража и легковушку ВАЗ-2101, которая находилась внутри. Возникла угроза для расположенного лишь в 3 м от очага горения жилого дома. В 7:20 пожарным удалось локализовать возгорание, отвернув опасность от здания. А в 8:15, использовав 5 т воды, пожар ликвидировали.

Всего на тушение привлекалось 5 человек личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 1 работник и 1 единица техники местной пожарной команды.

По предварительным данным, утром хозяин пытался разогреть авто, для чего поставил под транспортное средство электрообогреватель и вышел по делам, а когда вернулся в гараж, увидел пламя из-под капота легковушки. Мужчина пытался подручными средствами обуздать возгорание и позвал на помощь соседей. И только, когда люди поняли, что самим им не справиться с огнем, который уже распространился на значительную площадь, они вызвали спасателей.