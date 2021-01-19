В Сумах спасли ребенка, который едва не провалился под лед (видео) Сегодня, 30 января, в 12:32 на линию экстренного вызова «101» от сотрудников полиции поступила информация о необходимости оказания помощи.

По предварительным данным, в г. Сумы на реке Псел в районе моста Харитоненко ребенок провалился на льду. На место вызова выехало отделение 2-й государственной пожарно-спасательной части и дежурная смена оперативно-координационного центра.

По прибытии на место вызова было установлено, что на расстоянии около 20 м от берега на льду находится мальчик, ближе к берегу ледяной покров становился значительно тоньше. Один из спасателей с помощью надувной лодки начал приближаться к ребенку. Двигаться надо было крайне осторожно, поскольку существовала угроза провалиться на льду. В итоге работнику Службы спасения удалось попасть к мальчику, которого он посадил в лодку. Коллеги спасателя веревкой подтянули обоих к берегу, где мальчика передали матери.

Всего для оказания помощи привлекалось 6 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.