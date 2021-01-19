На Сумщине прогнозируют ухудшение погодных условий

31 января: ночью снег, мокрый снег, местами значительный снег, налипание мокрого снега, днем небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью -3 .. + 2 °С, днем снизится до 0 ..- 5 °С.
1 февраля: снег, мокрый снег, днем местами значений снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура ночью -3 ..- 8 °С, днем -4 .. + 1 °С.
Ожидается прирост снежного покрова до 10-15 см. Такие погодные условия могут затруднять движение автотранспорта на отдельных участках дорог.