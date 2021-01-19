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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:14296

Сумские активисты предлагают жаловаться на маршрутчиков, если те не придерживаются графика

Сумская платформа реформ опубликовала интервалы движения сумских маршруток и предлагает жаловаться в мэрию, если они нарушаются.

«А пока все обсуждают новую цену проезда в городских "маршрутках", мы напомним вам о другом аспекте: качестве предоставления услуг.

Начнем с предсказуемости.

Предоставляем данные о количестве машин на маршруте и интервале движения, которые должны обеспечиваться перевозчиками по условиям конкурса и подписанных договоров.

Согласно тех же договоров отслеживать ситуацию на маршрутах пассажир имеет возможность через GPS-мониторинг.

Маршрутки или автобусы малой вместимости обычного режима движения должны курсировать с 6.00 до 22.00 в следующем количестве и с последующим интервалом движения:

10 «Косовщина-Героев Крут» 13 машин, 6-15 мин.

16 «Ковпака-Барановка» 2 машины, 38 мин.

61 «Автовокзал-Химгородок» 12 шт., 7-15 мин.

18 «Веретеновка-Героев Крут» 11 шт., 8-16 мин.

15 «СНАУ - колледж СНАУ» 11 шт., 6-12 мин.

56 «Анновка-Химгородок» 10 шт., 8-16 мин.

1 «Роменская-Гамалея» 10 шт., 6-15 мин.

14 «Тимирязевка-Ж/д вокзал» 9 шт., 6-15 мин.

23 «Тепличный-Тепличный» 9 шт., 7-12 мин.

52 «Ковпака-Прокофьева» 8 шт., 8-16 мин.

13 «Тепличный-Героев Крут» 13 шт., 5-10 мин.

55 «Роменская-Героев Крут» 9 шт., 10-19 мин.

12 «Тимирязевка-Тимирязевка» 14 шт., 5-10 мин.

4 «Аэропорт-Химгородок» 9 шт., 7-13 мин.

11 «Тепличный-Тепличный» 8 шт., 8-16 мин.

7 «Химгородок-Барановка» 10 шт., 8-16 мин.

9 «Добровольная-Прокофьева» 13 шт., 4-10 мин.

21 «Прокофьева-Прокофьева» 11 шт., 4-10 мин.

8 «Василевка-Тополянская» 5 шт., 18-30 мин.

3 «Аэропорт- Героев Крут» 13 шт., 5-10 мин.

19 «Роменская-Ковпака» 13 шт., 6-12 мин.

57 «Роменская-Барановка» 5 шт., 18-30 мин.

6 «Химгородок-Ковпака» 9 шт., 8-16 мин.

22 «Веретеновка-Химгородок» 8 шт., 10-20 мин.

5 «Роменская-Химгородок» 8 шт., 8-17 мин.

20 «Аэропорт-Ковпака» 12 шт., 6-13 мин.

60 «В.Песчаное-Интернационалистов» 10 шт., 9-18 мин.

17А «Роменская-Химгородок» 8 шт., 8-17 мин.

24 «Барановка-Барановка» 5 шт., 12-20 мин.

25 «Добровольная-Интернационалистов» 5 шт., 15-32 мин.

53 «Добровольная-Аэропорт» 3 шт., 30-45 мин

54 «Косовщина-Химгородок» 2 шт., 43-85 мин.

Что-то не так? Жалуйтесь! Вы просто обязаны это делать, если хотите изменить ситуацию к лучшему. Оплачивая услугу - вы должны ее получать качественно", - говорится в сообщении.

Контакты отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг тут.

Пример жалобы.

Общество
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