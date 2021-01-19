Сумские активисты предлагают жаловаться на маршрутчиков, если те не придерживаются графика

«А пока все обсуждают новую цену проезда в городских "маршрутках", мы напомним вам о другом аспекте: качестве предоставления услуг.
Начнем с предсказуемости.
Предоставляем данные о количестве машин на маршруте и интервале движения, которые должны обеспечиваться перевозчиками по условиям конкурса и подписанных договоров.
Согласно тех же договоров отслеживать ситуацию на маршрутах пассажир имеет возможность через GPS-мониторинг.
Маршрутки или автобусы малой вместимости обычного режима движения должны курсировать с 6.00 до 22.00 в следующем количестве и с последующим интервалом движения:
10 «Косовщина-Героев Крут» 13 машин, 6-15 мин.
16 «Ковпака-Барановка» 2 машины, 38 мин.
61 «Автовокзал-Химгородок» 12 шт., 7-15 мин.
18 «Веретеновка-Героев Крут» 11 шт., 8-16 мин.
15 «СНАУ - колледж СНАУ» 11 шт., 6-12 мин.
56 «Анновка-Химгородок» 10 шт., 8-16 мин.
1 «Роменская-Гамалея» 10 шт., 6-15 мин.
14 «Тимирязевка-Ж/д вокзал» 9 шт., 6-15 мин.
23 «Тепличный-Тепличный» 9 шт., 7-12 мин.
52 «Ковпака-Прокофьева» 8 шт., 8-16 мин.
13 «Тепличный-Героев Крут» 13 шт., 5-10 мин.
55 «Роменская-Героев Крут» 9 шт., 10-19 мин.
12 «Тимирязевка-Тимирязевка» 14 шт., 5-10 мин.
4 «Аэропорт-Химгородок» 9 шт., 7-13 мин.
11 «Тепличный-Тепличный» 8 шт., 8-16 мин.
7 «Химгородок-Барановка» 10 шт., 8-16 мин.
9 «Добровольная-Прокофьева» 13 шт., 4-10 мин.
21 «Прокофьева-Прокофьева» 11 шт., 4-10 мин.
8 «Василевка-Тополянская» 5 шт., 18-30 мин.
3 «Аэропорт- Героев Крут» 13 шт., 5-10 мин.
19 «Роменская-Ковпака» 13 шт., 6-12 мин.
57 «Роменская-Барановка» 5 шт., 18-30 мин.
6 «Химгородок-Ковпака» 9 шт., 8-16 мин.
22 «Веретеновка-Химгородок» 8 шт., 10-20 мин.
5 «Роменская-Химгородок» 8 шт., 8-17 мин.
20 «Аэропорт-Ковпака» 12 шт., 6-13 мин.
60 «В.Песчаное-Интернационалистов» 10 шт., 9-18 мин.
17А «Роменская-Химгородок» 8 шт., 8-17 мин.
24 «Барановка-Барановка» 5 шт., 12-20 мин.
25 «Добровольная-Интернационалистов» 5 шт., 15-32 мин.
53 «Добровольная-Аэропорт» 3 шт., 30-45 мин
54 «Косовщина-Химгородок» 2 шт., 43-85 мин.
Что-то не так? Жалуйтесь! Вы просто обязаны это делать, если хотите изменить ситуацию к лучшему. Оплачивая услугу - вы должны ее получать качественно", - говорится в сообщении.
Контакты отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг тут.