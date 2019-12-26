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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Жительницу Сумщины поздравили со 100-летним юбилеем

Сегодня, 30 января, свой 100-й день рождения отмечает жительница с. Николаевка Роменского района Кондратенко Анна Тимофеевна.

Поздравить Анну Тимофеевну с ее славным юбилеем пришли мэр Олег Стогний, начальник управления социальной защиты населения Ярослав Панченко, депутат городского совета Надежда Солдатенко, староста с. Николаевки Сергей Подрез, администратор Виктор Маханько и глава Роменской районной организации ветеранов Украины Надежда Карпенко.

«У нас приятная миссия сегодня - поздравить Вас со столетним юбилеем. Радуюсь, что пережив немало бурных событий, Вы стали свидетелем рождения независимого Украинского государства и сегодня встречаете юбилей в кругу родных и близких людей. Кланяюсь Вашей жизненной силе и мудрости, несокрушимости перед военными бедствиями и трудностями послевоенного восстановления», - отметил мэр, приветствуя юбиляршу. Также от имени руководителя Роменского районного совета Алексея Яременко вручил подарок долгожительнице.

Юбилярша поблагодарила всех за поздравления и сердечно пожелала каждому счастья, здоровья, благополучия и благополучия в семьях, а также спела песню.

Глядя на эту жизнерадостную, приветливую женщину, трудно поверить, что за ее плечами уже сотни прожитых лет. За 100 лет Анна Тимофеевна прошла нелегкий путь.

Желаем юбиляру во втором веке жизни, крепкого здоровья, семейного уюта, душевного покоя.

Общество 100-летний юбилей
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