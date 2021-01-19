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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:59282

У Украины «золото» на чемпионате Европы

Сегодня, 30 января, прошла лучшая гонка Открытого чемпиона Европы для украинской сборной.

В мужской гонке преследования в польском Душники-Здруй Артем Прима завоевал золото чемпионата! Сумчанин Богдан Цымбыл – 17-й, уроженец Сумщины Артем Тищенко – 21-й.

Хотя старт гонки для нашего спортсмена не сложился. После первого рубежа он оказался одним из немногих в группе лидеров, кому довелось заглянуть на круг штрафа. После этого Артем обменял свою стартовую шестую позицию на восьмое место, и три последующих круга были для нашего спортсмена бесконечной погоней за лидером, пишет biathlon.com.ua.

И все, наконец, сложилось! На огневом рубеже сегодня гулял ощутимый ветер, потому ошибок в стрельбе у спортсменов было в изобилии. Прима второй рубеж прошел чисто, на третьем допустил один промах – и вышел на дистанцию уже четвертым с отставанием всего 17 секунд.

И тут нашему спортсмену немного повезло. На четвертом круге у него появился достойный «локомотив» - Александер-Фьельд Андерсен, который бросился догонять группу из лидеров. Артем удачно «зацепился» за норвежцем, и на решающую стойку пришел, уже имея всего лишь восьмисекундный гандикап. Это было уже в пределах досягаемости, особенно с учетом того, что стрелял сегодня Артем очень быстро – среди всех участников персьюта четвертая скорострельность. Надо было лишь попадать…

Но здесь нервы и ветер закрутили очень интригующий сюжет! В первой шестерке спортсменов норвежец Богетвейт, швейцарец Йегер и немец Кюн заработали по два круга штрафа, изрядно потративший силы на преследование Андерсен отправился крутить 600 дополнительных метров! И лишь двое – Артем Прима и чех Михал Крчмарж ограничились одной ошибкой и рванули на дистанцию в одной десятой друг от друга!

На трассе украинец сразу захватил инициативу, начал диктовать темп, и с каждой сотней метров сопернику было все сложнее удерживаться за спиной. Наконец, примерно за километр до финиша Прима совершил мини-рывок в подъем, после чего между ним и Крчмаржем образовался полуторасекундный просвет, который до финиша только увеличился и в итоге вырос до шести секунд.

Артем Прима – чемпион Европы! Браво!!! Поздравляем!!!

Для Артема это вторая победа в карьере в официальных международных стартах. Первая была добыта также на чемпионате Европы десять лет назад – в индивидуальной гонке в Риднау-валь-Риданна.

Гонка преследования. Мужчины

1.  Артем Прима (1+0+1+1)  32:11,3

2.  Михал Крчмарж (0+0+0+1)  +6,6

3.  Хавард Богетвейт (0+0+1+2)  +12,5

...

17.  Богдан Цымбал (1+0+0+1)  +1:08,6

21.  Артем Тищенко (0+0+0+0)  +1:14,3

Спорт
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