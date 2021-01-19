В Сумах вынесли приговор рецидивисту, который стрелял в таксиста Ковпаковский райсуд г. Сумы рассмотрел уголовное производство в отношении 30-летнего местного жителя.

Он уже был судим за кражи, грабежи и изнасилование несовершеннолетней, его приговорили к пяти годам лишения свободы, и он отбыл наказание от звонка до звонка. После этого не попадался на глаза правоохранителям около пяти лет, пока не совершил два хулиганства подряд. В первый раз он напал на девушек, которые разговаривали между собой. Пьяному мужчине показалось, что они говорят что-то обидное в его адрес, и он без лишних слов сначала ударил в лицо одну девушку, а после этого разбил бутылку о голову другой и нанес ей около 5 порезов стеклянными осколками (было открыто уголовное производство, которое и сейчас рассматривается отдельно). Через несколько месяцев алкоголь снова потянул его на подвиги, пишет Ваш шанс.

В тот день он через мобильное приложение заказал такси, чтобы вернуться с женой домой. Пассажиры сели в подъехавшую «Шкоду Октавию». По прибытии на место выяснилось, что заплатить нужно 54 грн (51 за дальность и 3 грн за простой, поскольку таксисту пришлось еще дожидаться парочку). Василий возмутился завышенной, по его мнению, суммой и начал осыпать таксиста оскорблениями. Затем пообещал принести деньги, поднялся в свою квартиру и вышел оттуда с пневматическим газобаллонным пистолетом, из которого и начал палить таксисту в лицо с близкого расстояния. Он сделал не менее пяти выстрелов, мужчина, почувствовав сильную боль, попытался убежать. Но грозный пассажир с пневматикой двинулся за ним и продолжал стрелять в спину своей жертве. Всего он сделал не менее 20 выстрелов. К счастью, потерпевший отделался болезненными ссадинами. Вокруг было много свидетелей, они вызвали полицию, и стрелка задержали. Поскольку это было уже не первое совершенное им нападение, его поместили в СИЗО, где он и ожидал окончания следствия и суда.

Смысла отрицать свою вину Василий не видел – ведь показания свидетелей отлично обрисовали всю картину происшествия. Учитывая рецидив преступлений и неудовлетворительные характеристики с места жительства, суд приговорил его по ч.4 ст.296 (хулиганство с применением оружия) к четырем годам лишения свободы. Правда, чуть больше года он уже провел в СИЗО. Также ему предстоит выплатить пострадавшему таксисту 15 тыс. грн морального вреда, а государству – чуть больше тысячи гривен за экспертизы.