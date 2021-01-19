Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:22341

В Сумах вынесли приговор рецидивисту, который стрелял в таксиста

Ковпаковский райсуд г. Сумы рассмотрел уголовное производство в отношении 30-летнего местного жителя.

Он уже был судим за кражи, грабежи и изнасилование несовершеннолетней, его приговорили к пяти годам лишения свободы, и он отбыл наказание от звонка до звонка. После этого не попадался на глаза правоохранителям около пяти лет, пока не совершил два хулиганства подряд. В первый раз он напал на девушек, которые разговаривали между собой. Пьяному мужчине показалось, что они говорят что-то обидное в его адрес, и он без лишних слов сначала ударил в лицо одну девушку, а после этого разбил бутылку о голову другой и нанес ей около 5 порезов стеклянными осколками (было открыто уголовное производство, которое и сейчас рассматривается отдельно). Через несколько месяцев алкоголь снова потянул его на подвиги, пишет Ваш шанс.

В тот день он через мобильное приложение заказал такси, чтобы вернуться с женой домой. Пассажиры сели в подъехавшую «Шкоду Октавию». По прибытии на место выяснилось, что заплатить нужно 54 грн (51 за дальность и 3 грн за простой, поскольку таксисту пришлось еще дожидаться парочку). Василий возмутился завышенной, по его мнению, суммой и начал осыпать таксиста оскорблениями. Затем пообещал принести деньги, поднялся в свою квартиру и вышел оттуда с пневматическим газобаллонным пистолетом, из которого и начал палить таксисту в лицо с близкого расстояния. Он сделал не менее пяти выстрелов, мужчина, почувствовав сильную боль, попытался убежать. Но грозный пассажир с пневматикой двинулся за ним и продолжал стрелять в спину своей жертве. Всего он сделал не менее 20 выстрелов. К счастью, потерпевший отделался болезненными ссадинами. Вокруг было много свидетелей, они вызвали полицию, и стрелка задержали. Поскольку это было уже не первое совершенное им нападение, его поместили в СИЗО, где он и ожидал окончания следствия и суда.

Смысла отрицать свою вину Василий не видел – ведь показания свидетелей отлично обрисовали всю картину происшествия. Учитывая рецидив преступлений и неудовлетворительные характеристики с места жительства, суд приговорил его по ч.4 ст.296 (хулиганство с применением оружия) к четырем годам лишения свободы. Правда, чуть больше года он уже провел в СИЗО. Также ему предстоит выплатить пострадавшему таксисту 15 тыс. грн морального вреда, а государству – чуть больше тысячи гривен за экспертизы.

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Статьи

Автохимия для ухода за авто: какая нужна и как выбрать?
28.01.2021 18:54
Як відрізнити натуральну шкіру крокодила від імітації
26.01.2021 16:50
Как выбрать электрочайник?
25.01.2021 13:50
Статистика коронавируса на Сумщине снижается: локдаун помог?
25.01.2021 12:42
Досаждают насекомые-вредители? Не обойтись без инсектицидов
24.01.2021 21:33
Як змінити постачальника газу
22.01.2021 17:29
Отравились в ресторане: как получить компенсацию
22.01.2021 15:23
Засновниця сумського бренду вишиванок «Своє» увійшла до списку «100 успішних українців»
21.01.2021 20:34
Без світла і води. Жінка на Сумщині повернулась додому після 10 років у психлікарні
20.01.2021 13:16
Кто за что отвечает: обязанности мэра, замов, управделами и секретаря горсовета
20.01.2021 12:35
Служба зайнятості Сумщини активно взаємодіє з ОТГ
19.01.2021 15:28
Спиртовые дрожжи – отличный выбор для производителей спиртных напитков
19.01.2021 13:09
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Все буде Ок! (Тарас Бенюк, 2021)
Все буде Ок! (Тарас Бенюк, 2021)
Кино Планета Кіно
17.15
Мисливець на монстрів (Пол В.С. Андерсон, 2021)
Мисливець на монстрів (Пол В.С. Андерсон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.05; 19.45
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Кино Планета Кіно
10.30; 12.30; 14.00; 14.30; 16.30; 18.40; с 28.01 - 10.15; 14.00
Контроль (Роб В.Кінг, 2018)
Контроль (Роб В.Кінг, 2018)
Кино Планета Кіно
15.30; 21.00
Вище неба (Фульвіо Сестито, 2018)
Вище неба (Фульвіо Сестито, 2018)
Кино Планета Кіно
13.45; 19.15
Пік страху (Станіслав Капралов, 2020)
Пік страху (Станіслав Капралов, 2020)
Кино Планета Кіно
12.10; 16.00; 20.45
Чарівне дзеркало або подвійні неприємності (Маркус Розенмюллер, 2019)
Чарівне дзеркало або подвійні неприємності (Маркус Розенмюллер, 2019)
Кино Планета Кіно
10.15; 16.45
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.