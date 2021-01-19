Несовершеннолетняя жительница Сумщины выстрелила в голову парню, который не захотел ее провожать Недавно Конотопский горрайсуд рассмотрел случай, когда выстрел в голову из пневматического оружия едва не лишил жизни молодого парня.

Дело было ночью в гараже у дома. Компания молодежи пила пиво и общалась. Затем двое друзей начали играть на телефоне, а девушки скучали. Одна из них около полуночи попросила проводить ее домой, и вторая девушка, Нина, и ее бывший парень Сергей отправились с ней. Вернувшись, Сергей опять начал играть с другом в игру. Нина потребовала, чтобы ее тоже проводили домой, но только вернувшийся из одного провожального похода Сергей сказал, что сделает это чуть позже. Это стало причиной конфликта – Нине тут же захотелось вернуться домой немедленно, она настаивала, в ответ Сергей нецензурно ее обругал. Девушка заявила, что за такие слова она хочет его убить, пишет Ваш шанс.

В гараже стояло пневматическое ружье на случай нападения собак. Видимо, Сергей считал его неопасным или решил, что Нина побоится выстрелить, – потому что он демонстративно зарядил ружье и прикладом вперед протянул его девушке со словами: «Если хочешь – стреляй».

Провокация отлично сработала. Несовершеннолетняя ученица профучилища выстрелила в голову парню, сломав часть лобной кости и вызвав кровоизлияния в лобных долях мозга, которые стали причиной его отека. Без своевременного вмешательства медиков молодой человек погиб бы.

Чувствуя себя очень плохо, Сергей попросил вызвать скорую и лег на пол. Вскоре прибежала его мать. С открытой проникающей черепно-мозговой травмой парень больше двух недель пролежал в стационаре. В отношении Нины открыли уголовное дело за нанесение тяжких телесных повреждений. По ее словам, она не хотела убивать Сергея или его калечить – просто обиделась. В суде Сергей, сам сунувший девушке заряженное ружье, потребовал для Нины максимального наказания.

Учитывая положительные характеристики, раскаяние и первую судимость девушки, суд приговорил ее к трем годам лишения свободы. Также ей предстоит выплатить в бюджет около 10 тыс. грн, потраченных больницей на лечение потерпевшего, и 2,5 тыс. грн за экспертизы, компенсировать Сергею 30 тыс. грн морального вреда и 5 тыс. грн расходов на правовую помощь. В общем, цена за стремление продемонстрировать свою обиду получилась немаленькая…