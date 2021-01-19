Сумские копы остановили водителя под кайфом Патрульные остановили водителя, который имел при себе вещество, похожее на наркотическое, еще и сам имел признаки наркотического опьянения.

Экипаж патрульных получил сообщение о водителе автомобиля Volkswagen Passat, вероятно, с признаками опьянения. Указанное в сообщении транспортное средство инспекторы обнаружили на перекрестке улиц Ремесленная - Металлургов. Автомобиль остановили. За рулем был 33-летний мужчина. Он имел признаки наркотического опьянения. Более того, у него во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили еще и полиэтиленовый пакетик с веществом, похожим на наркотическое, а также устройство для его применения.

Проходить освидетельствование на состояние опьянения мужчина категорически отказался. Поэтому на него патрульные составили административный протокол по ч. 1 ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, руководила с признаками опьянения) КоАП.

По факту выявленного, вероятно, наркотического вещества инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции. Следователи пока открыли уголовное производство по ст. 309 (Незаконное хранение наркотических средств) УК.