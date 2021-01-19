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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:57271

Сумской биатлонист с «серебром» в масс-старте

Сегодня, 30 января, во второй день чемпионата Украины среди юниоров и юниорок на УСБ «Тысовец» прошли гонки с массовым стартом.

У юниоров сильнее других выглядели два спортсмена – Степан Кинаш и Владислав Романчич. Оба примерно в одно время пришли на четвертый рубеж, оба чисто отстрелялись – и почти синхронно ушли на дистанцию. Там, правда, довольно быстро проявилось преимущество Кинаша в скорости, и к финишу он намного оторвался от соперника, перейдя финишную черту первым, пишет biathlon.com.ua.

Но в итоге ни Кинаш, ни Романчич в церемонии награждения участия не приняли! Оба спортсмена были дисквалифицированы за нарушение разметки при прохождении первого, транзитного круга. Таким образом, золото чемпионата завоевал Арсен Бочок, а компанию ему на подиуме составили сумчанин Владимир Кошман и Николай Ничипоренко.

Драматургии масс-старта у юниорок позавидовали бы самые непредсказуемые олимпийские сражения! Достаточно сказать, что золото выиграла Юлия Городна, которая после двух огневых рубежей пребывала в середине второго десятка, успев отбегать четыре штрафных круга! Зато обе стойки спортсменка из Львовской области провела идеально, и убежала на дистанцию последнего круга в секунде впереди лидировавшей до того Оксаны Москаленко!

При этом приходила Юля на рубеж только пятой, уступая более минуты! Но все четыре идущих впереди девушки дружно допустили по три промаха, открыв дорогу к подиуму! Но и сама Городна постаралась на дистанции, сломив сопротивление Москаленко! На финише между двумя девушками было уже более 20-ти секунд.

А борьба за бронзу вышла по-настоящему горячей! На последних сотнях метров Александра Меркушина, бежавшая чуть позади Кристины Дмитренко, резко ускорилась и обошла соперницу! И на финишную прямую Саша уже вышла, имея незначительный, но все же перевес. Но тут уже начала спуртовать Дмитренко! И буквально за пару десятков метров до финиша юная Меркушина допустила серьезную ошибку: вероятно, чувствуя, что не справится с контратакой Кристины, Саша… Перекрестила траекторию, сменив финишный коридор, что категорически запрещено правилами. В итоге – жюри наказало Меркушину минутным штрафом, и бронза уедет в Чернигов вместе с Кристиной Дмитренко.

Спорт
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