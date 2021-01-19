Сумчанки с медалями турнира по фигурному катанию 29 января в Броварах состоялись соревнования по фигурному катанию на коньках Terminal Cup Amateur 2021.

Отделение по фигурному катанию ДЮСШ «Чемпион» представило 7 воспитанниц: Гейнович Ева, Гальченко Кристина, Недбай Каролина, Свистунова Варвара, Полуляшенко Алла, Вода Мария, Косенко София. Сумские фигуристки завоевали 5 медалей.

«Серебро» у Гейнович Евы в категории Intermediate, Косенко Софии - категория Silver.

«Бронза» у Гальченко Кристины – Intermediate, Полуляшенко Аллы - категория Silver, Воды Марии - категория Master.

Подготовила спортсменок тренер Светлана Каравай. Она рассказала, что спортсменки готовятся к следующим соревнованиям, которые уже очень скоро состоятся в г. Житомир – 1-й этап Кубка Украины по фигурному катанию на роликовых коньках и 5-й этап Всеукраинских соревнований по фигурному катанию на коньках в г. Богуслав.