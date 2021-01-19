На Сумщине спасатели дважды вытянули авто кюветов (видео) 29 января в 22:54 на линию экстренного вызова «101» поступила информация, что на автодороге Сумы - Лебедин, неподалеку от въезда в областной центр, съехала в кювет легковушка Ford.

На место вызова прибыло отделение группы специальной пожарной техники. Спасатели с помощью пожарного автомобиля повышенной проходимости КамАЗ отбуксировали автомобиль на безопасный участок дороги. После чего автомобиль продолжил свое движение.

В этот же день в 23:43 отделение 36-го государственного пожарно-спасательного поста было вызвано для оказания помощи в с. Маракучка Кириковский объединенной территориальной громады. Вблизи села на автодороге Ахтырка - Кириковка в кювете оказался ВАЗ-2106, в котором находился водитель. Пожарной автоцистерной вездеходом ЗИЛ-131 легковушку отбуксировали на безопасный участок. Откуда местный житель решил уже вернуться домой и вместе со спасателями, которые следовали к месту дислокации в пгт Кириковка, поехал в село.

Всего для оказания помощи привлекалось 6 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.