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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумская биатлонистка – 12-я в гонке преследования на чемпионате Европы

Суббота на Открытом чемпионате Европы в польском Душники-Здруй порадовала болельщиков первыми контактными гонками – персьютами у женщин и мужчин.

Из четырех украинских девушек на старт вышли лишь две. Учитывая гонки на протяжении трех дней подряд, тренеры команды приняли решение дать подготовиться к воскресным эстафетам Ирине Петренко и Анастасии Меркушиной, пишет biathlon.com.ua.

Таким образом, главной надеждой нашей команды на борьбу за медали стала сумчанка Вита Семеренко, стартовавшая десятой. И уже после двух чистых огневых рубежей в лежке Вита вошла в группу из четырех ближайших преследовательниц лидера – Ларисы Куклиной.

Но самое главное в персьюте началось на стрельбе стоя. Россиянка допустила два промаха на третьем рубеже, и, хотя и осталась формальным лидером, к четвертому рубежу «повезла» на своих плечах еще пятерых конкуренток! Среди них была и Вита Семеренко, допустившая на рубеже одну ошибку. Самое плохое для украинки в этой ситуации было то, что ей пришлось бежать в одиночестве – ликвидировать восьмисекундное отставание в начале круга не удалось, и потом Вита перешла на свой темп, стараясь максимально сконцентрировано подойти к решающей стрельбе.

Но и такая тактика не оказалась выигрышной. Наработавшись на дистанции, Семеренко допустила еще два промаха, и после этого надежды на улучшение позиций оказались разбиты окончательно. Более того, выйдя на дистанцию десятой, Вита пропустила даже Екатерину Бех, которая провела блестящую гонку преследования! С каждым чисто пройденным огневым рубежом Катя поднималась по местам в преследовании, и в итоге добралась до девятой позиции! И это – стартовав 29-й!!!

Помимо Бех, еще две девушки в этой гонке провели четыре безошибочных огневых рубежах. И одна из них, Камила Жук, буквально произвела фурор! Стартовым номером польской биатлонистки был 18-й, и в гонку она ушла через 44 секунды после лидера. Но на финиш к радости организаторов Жук пришла первой! Для Камилы, двукратной чемпионки мира среди юниорок, это – первый подиум во взрослом биатлоне!

За две оставшихся медали на последнем круге шла борьба между представительницами Норвегии и России. Каролин Эрдаль довольно быстро дала понять Ларисе Куклиной, что не намерена уступать серебро. Россиянка же в итоге не удержала и бронзу, пропустив на последнем километре еще одну скандинавскую спортсменку – Аасне Скреде.

В общем зачете Кубка IBU по итогам чемпионата Европы лидерство сохранила россиянка Анастасия Шевченко. Следом за нею расположилась коллега по сборной Валерия Васнецова, уступающая 19 баллов, еще чуть дальше – норвежка Каролин Эрдаль. Лучшей из украинок в тотале является Екатерина Бех, которая после удачного персьюта сохранила восьмую позицию.

    Гонка преследования. Женщины

    1.  Камила Жук  (0+0+0+0)   29:12,7

    2.  Каролин Эрдаль  (1+0+1+1)  +13,4

    3.  Аасне Скреде (0+1+0+2)  +16,2

    ...

    9.  Екатерина Бех  (0+0+0+0)  +1:06,7

  12.  Вита Семеренко  (0+0+1+2)  +1:19,0

Спорт
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