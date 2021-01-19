На Сумщине на месте пожара обнаружено тело погибшего человека 29 января в 8:36 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме в с. Мезеновка Краснопольской объединенной территориальной громады.

На тушение направили сельскую местную пожарную команду и, преодолев расстояние в более 18 км, на место вызова прибыл дежурный караул 11-й государственной пожарно-спасательной части из пгт Краснополье.

В доме горели мебель, вещи домашнего обихода, огонь закоптил стены и образовалось задымление. В 9:05 пожар был локализован, предотвратив ее дальнейшего распространения, а в 9:48 - ликвидирован.

Всего на тушение привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 2 работника и 1 единица техники местной пожарной команды.

Как было установлено, еще до прибытия пожарных брат хозяина дома вместе с соседями обнаружили в доме и вынесли во двор тело домовладельца, 1987 г.р. Погибший жил одиноко и нигде не работал. Допустимая причина возгорания - неосторожность при курении.

Подчеркиваем, несмотря на то, что год только начался, на Сумщине в пожарах уже погибло 8 человек. Еще раз призываем граждан: быть ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности. Помните, выполнение этих простых требований поможет предотвратить трагедию, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.