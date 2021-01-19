В лесу в Ахтырском районе нашли снаряд времен Второй мировой войны

На месте обнаружения боеприпаса выставлена охрана полиции до прибытия саперного подразделения специального регионального центра быстрого реагирования оперативно-спасательной службы гражданской защиты Управления ГСЧС Украины.
Полиция напоминает гражданам, что старые боеприпасы могут таить в себе большую опасность для окружающих, а потому их нельзя перемещать и ни в коем случае не разбирать.
В случае выявления оружия, боеприпасов или других взрывоопасных предметов, важно отметить место находки, отойти на безопасное расстояние и вызвать полицию, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.