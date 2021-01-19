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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:21234

В лесу в Ахтырском районе нашли снаряд времен Второй мировой войны

В лесном массиве, на расстоянии 1 км от села Ямное в Ахтырском районе, местные жители нашли артиллерийский снаряд калибра 45 мм времен Второй мировой войны.

На месте обнаружения боеприпаса выставлена охрана полиции до прибытия саперного подразделения специального регионального центра быстрого реагирования оперативно-спасательной службы гражданской защиты Управления ГСЧС Украины.

Полиция напоминает гражданам, что старые боеприпасы могут таить в себе большую опасность для окружающих, а потому их нельзя перемещать и ни в коем случае не разбирать.

В случае выявления оружия, боеприпасов или других взрывоопасных предметов, важно отметить место находки, отойти на безопасное расстояние и вызвать полицию, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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