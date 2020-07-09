На Сумщині 45737 випадків захворювання на COVID - 19: подробиці Станом на 30 січня 2021 року на Сумщині 45737 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію

За минулу добу COVID-19 підтвердили у 77 осіб (Білопільський р-н – 1, Великописарівський р-н – 2, Глухів – 2, Конотоп – 1, Краснопільський р-н – 2, Кролевецький р-н – 8, Лебедин – 5, Лебединський р-н – 1, Липоводолинський р-н – 1, Недригайлівський р-н – 2, Охтирка – 1, Путивльський р-н – 4, Ромни – 1, Роменський р-н – 2, Суми – 29, Сумський р-н – 13, Тростянецький р-н – 2).

За весь час пандемії на Сумщині було зафіксовано 617 летальних випадки, з них за минулу добу – 2 осіб (Роменський р-н – 2).

Наразі від COVID-19 в Сумській області одужало 42340 осіб, з них за минулу добу – 187 (Білопільський р-н – 13, Великописарівський р-н –1, Глухів – 5, Конотоп – 25, Конотопський р-н – 5, Краснопільський р-н – 12, Кролевецький р-н – 5, Лебедин – 3, Лебединський р-н – 1, Липоводолинський р-н – 1, Недригайлівський р-н – 3, Охтирка – 2, Охтирський р-н – 2, Путивльський р-н – 2, Суми – 91, Сумський р-н – 12, Тростянецький р-н – 1, Ямпільський р-н – 1).