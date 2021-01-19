На Сумщине 77 новых случаев заболевания коронавирусом, в Украине – 4685 На утро 30 января в Сумской области уже 45737 случаев заболевания COVID-19.

За пятницу добавилось 77 новых случаев. Выздоровело 187 человек, - всего 42340. Умерло 2, - всего 617. Болеют 2780.

В Украине 4685 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 200 детей и 336 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 1906 человек; летальных случаев - 149; выздоровели - 11317 человек; осуществлено тестирований за сутки - 41 781 (в том числе методом ПЦР - 23871, методом ИФА - 17910).

За все время пандемии в Украине заболело - 1216278 человек; выздоровели - 1014658 человек; летальных исходов - 22 628; проведения ПЦР-тестов - 6232960.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковска (412), Львовской (353), г. Киев (341), Днепропетровской (335) и Киевской (325) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 341 случай;

- Винницкая область - 241 случай;

- Волынская область - 146 случаев;

- Днепропетровская область - 335 случаев;

- Донецкая область - 170 случаев;

- Житомирская область - 158 случаев;

- Закарпатская область - 245 случаев;

- Запорожская область - 220 случаев;

- Ивано-Франковская область - 412 случаев;

- Киевская область - 325 случаев;

- Кировоградская область - 36 случаев;

- Луганская область - 108 случаев;

- Львовская область - 356 случаев;

- Николаевская область - 84 случая;

- Одесская область - 174 случая;

- Полтавская область - 104 случая;

- Ривненская область - 116 случаев;

- Сумская область - 77 случаев;

- Тернопольская область - 124 случая;

- Харьковская область - 280 случаев;

- Херсонская область - 52 случая;

- Хмельницкая область - 123 случая;

- Черкасская область - 155 случаев;

- Черновицкая область - 186 случаев;

- Черниговская область - 117 случаев.