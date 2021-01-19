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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумская центральная районная больница меняет владельца

Сумская районная больница обслуживает около 80 тысяч человек. Это население укрупненного Сумского района.

27 января городские депутаты согласились содержать заведение. По словам главного врача учреждения Владимира Поцелуева, для пациентов ничего не изменится. Речь идет только об организационных вопросах для самой больницы, пишет Суспільне.

«Сейчас это будет как отдельная юридическая единица при передаче. Что будет потом, я сейчас не могу сказать, это будут решать специалисты медицинские совместно с депутатским корпусом и, конечно же, с городским головой. Я думаю, решение будет такое, чтобы было удобно и для людей, и для коллектива, и для большой громады всего Сумского района», - рассказал главный врач Сумской ЦРБ Владимир Поцелуев.

Забрать ее попросила Сумская райгосадминистрация, потому что больница расположена на территории города, и по закону ее должно содержать городская громада.

Согласно бюджетному законодательству, с 1 января 2021 года районная администрация не может финансировать районную больницу, кроме коммунальных платежей, рассказал глава Сумской РГА Виталий Бурбыка.

«Это нагрузка сейчас легла на районную больницу, им целесообразнее перейти в собственность громады, чтобы уже Сумская городская громада платила коммунальные платежи за свою больницу. Объем услуг уменьшаться не должен, врачи все остаются, оборудование, организация, все остается. Единственное что, городской совет как новый владелец может сделать реорганизацию», - сказал он.

В 2020 году заведение получило 53 млн грн от Национальной службы здоровья - за предоставленные услуги пациентам. Это зарплата и лекарства, которые прописаны в пакетах. Еще до 13 млн грн ее профинансировал райсовет - для ремонта и приобретение оборудования, в том числе для отделения, где лечат пациентов с COVID-19. 5 млн грн больница заработала сама.

«В городском бюджете на 2021 год деньги для Сумскую райбольницу не закладывались, - рассказала начальница городского управления здравоохранения Елена Чумаченко. - Финансирование будем искать дополнительно, когда больница перейдет городу».

«В год у них 2,5 млн грн запланировано из районного бюджета, но сколько пройдет месяцев до момента, когда владельцем будет городской совет, то тогда же, соответственно, будут проведены перерасчеты. В этом году будут только средства на коммунальные услуги им предоставлены. все. бюджет развития уже сформирован, и на этот год они уже планировали свой бюджет в соответствии с их возможностями, поэтому заведение будет содержаться за счет средств НСЗУ», - сказала Е.Чумаченко.

«Окончательное решение о передаче больницы городу должен принять Сумской райсовет, - сказал Виталий Бурбыка. - Сейчас там готовят проект решения».

Общество
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