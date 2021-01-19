На Сумщине у контрабандистов изъяли 5 внедорожников На Сумщине пограничники и сотрудники Национальной полиции изъяли у организаторов противоправной деятельности на государственной границе средства совершения противоправных действий.

Сегодня, 29 января, в рамках уголовного производства, начатого по материалам пограничников оперативно-розыскного подразделения Сумского отряда, под процессуальным руководством Шосткинской местной прокуратуры, пограничники Сумского пограничного отряда и сотрудники Середина-Будского отделения полиции, на основании постановления суда, провели обыски частных домовладений у четырех организаторов совершения противоправного деятельности через государственную границу Украины.

По результатам обысков помещений фигурантов уголовного производства совместная межведомственная группа обнаружила пять транспортных средств повышенной проходимости, которые использовались организаторами противоправной деятельности для обеспечения преступных действий и содержащие признаки уничтожения, подделки или замены узлов и агрегатов транспортных средств.

Сейчас обнаруженные транспортные средства изъяты как вещественные доказательства для проведения экспертных исследований. Продолжаются следственные действия.