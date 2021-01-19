Сумской гидрометцентр дал прогноз на неделю Сумской гидрометцентр предупреждает о стихийных и опасных гидрометеорологических явлениях и резких изменениях погоды.

Сумской областной центр по гидрометеорологии сообщает прогноз погоды по Сумской области с 20 часов 29 января до 20 часов 30 января 2021 и до 8 февраля.

30 января погоду будет определять тыловая часть циклона. Облачно, небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 5-10°C морозу, днем от 4 °C мороза до 1 °С тепла.

Прогноз погоды с 31 января - 8 февраля.

31 января: облачно, ночью умеренные, местами значительные осадки (снег, мокрый снег), днем небольшие осадки, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температуры воздуха ночью 0-5 °С мороза, днем от 3 °С мороза до 2 °С тепла.

1 февраля: переменная облачность, ночью небольшой снег, днем умеренный, местами значительный снег, мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 °С мороза, днем 1-6 °С мороза.

2 февраля: облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 °С мороза, днем 0-5 °С мороза.

3 февраля: облачно с прояснениями, временами небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-8 °С мороза, днем 0-5 °С мороза.

4-6 февраля: временами небольшой снег. Температура воздуха ночью 5-10 °С мороза, днем 1-6 °С мороза.

7-8 февраля: небольшой снег. Снижение температуры на 2-4 °С.