«Ни разу не извинился». По делу о сбитой на переходе девушке в Сумах состоялись дебаты Ни разу не извинился - так сказал отец сбитой девушки об обвиняемом Владиславе Павлике.

15-летняя сумчанка после аварии 15 дней была в коме. 29 января в Ковпаковском суде Сум состоялись дебаты по этому делу. Водитель, наехал на 16-летнюю Карину Житник, это - заместитель начальника Сумской исправительной колонии. Дело слушают почти 3 года, пишет Суспільне.

Дебаты начались в 10 утра. Прокуратура считает вину Владислава Павлика доказанной, требует 6 лет лишения свободы.

«Не предоставил суду вообще никаких свидетельств, ни допустимого доказательства своей невиновности, никаких возмещений Павлик не принес», - сказал прокурор областной прокуратуры Андрей Петренко.

Родители сбитой девушки подали иск, требуют возместить моральный и материальный ущерб в 1 млн гривен. Говорят, что в больнице дочь провела 45 дней.

«После того, как ребенок вышел из комы, мы снова начали учиться есть, ходить, рисовать, читать. Павлик лично ни разу не подошел к нам, не сказал слов извинения», - говорит отец потерпевшей Иван Житник.

Сам Владислав Павлик рассказал, что приходил несколько раз, хотел извиниться.

«Ответ был: мы будем слушать то, что скажет нам прокурор. Ситуация ни в чью пользу - никто не хотел этого. Имеем то, что имеем», - говорит Житник.

Защитники Павлика настаивают: в том, что произошло, вина подзащитного не доказана. Требуют полностью его оправдать.

«В материалах больничного дела нет даже синяка. У нас на фото - вмятина. Если такая вмятина появилась от контакта с человеком, то на человеке должен остаться след», - считает защитник обвиняемого Сергей Рыжов.

Приговор Владиславу Павлик планируют объявить 2 февраля в 9 утра.