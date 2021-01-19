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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:59347

На Сумщине спасатели освободили автомобиль из кювета (видео)

Сегодня, 29 января, в 14:23 на линию экстренного вызова «101» поступила информация, что в с. Пески Бурынской объединенной территориальной громады съехал в кювет автомобиль Nissan Almera.

Для оказания помощи привлекалось отделение дежурного караула 23-й государственной пожарно-спасательной части из г. Бурынь.

По предварительным данным, в машине находилась хозяйка легковушки, которая не могла покинуть транспортное средство, поскольку его двери с обеих сторон зажало ветвями деревьев. Спасатели немедленно расчистили путь, по которому с помощью пожарного автомобиля повышенной проходимости «КрАЗ» освободили транспортное средство. Nissan отбуксировали на безопасный участок дороги, после чего он продолжил свое движение.

В период оказания помощи сотрудники полиции перекрыли дорогу, чтобы спасатели смогли максимально оперативно высвободить автомобиль.

Всего для оказания помощи привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество
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