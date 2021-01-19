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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:34248

Под Сумами «скорая помощь» столкнулась с грузовиком

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием грузовика и автомобиля «Мерседес Спринтер».

Происшествие произошло сегодня, около 12:00, на Роменской трассе, неподалеку от въезда в областной центр.

Предварительно установлено, что водитель медицинского автомобиля «Мерседес Спринтер» совершал обгон грузового автомобиля «Рено» с прицепом, который двигался с ним в попутном направлении. Во время совершения маневра, по словам водителя автомобиля «Мерседес», лопнуло колесо. Это и могло привести к столкновению с грузовиком.

В результате аварии грузовой автомобиль съехал на обочину, а медицинский автомобиль съехал в кювет и перевернулся на бок.

На момент автоаварии в салоне «Мерседеса», кроме водителя, находились две женщины и малолетний ребенок, которых водитель менее часа назад «подобрал» на дороге в Лебединском районе после еще одного дорожно-транспортного происшествия и вез в больницу Сум.

Водители обоих транспортных средств не пострадали, а пассажиры медицинского автомобиля были госпитализированы в больницу.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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