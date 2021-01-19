Сумские биатлонисты без медалей на чемпионате Европы Мужской спринт на Открытом чемпионате Европы в польском Душники-Здруй стал очередным примером гонки, в которой украинцам до медали не хватило одного точного выстрела.

Артем Прима сделал выводы после неудач в стрельбе во время индивидуальной гонки, и на этот раз стартовал не слишком резво. Это помогло чисто отработать стрельбу лежа и стать одним из лидеров после первого огневого рубежа. На втором круге Артем попытался ускориться, но это отразилось на качестве стрельбы. Один промах в стойке поставил под большой вопрос способность бороться за медаль в спринте, пишет biathlon.com.ua.

Однако дальнейшие события в гонке показали, что лишь чистая стрельба позволила бы украинцу претендовать на медаль. Слишком высокой была конкуренция, слишком плотными результаты. Достаточно сказать, что результаты тринадцати спортсменов, финишировавших на 4-16 местах, уложились в интервал 14-ти секунд! Именно в этой плотной группе Прима и начнет завтра преследование, а сегодня у него шестое время и вновь – место в цветочной церемонии гонки чемпионата Европы.

Довольно неплохо себя проявил в спринте и сумчанин Богдан Цымбал, даже несмотря на два круга штрафа. В который раз уже отмечаем хорошие результаты молодого спортсмена в скорострельности, да и по чистому ходу он – второй среди украинцев в этой гонке. Попасть при двух промахах в зону кубковых очков с 29-м временем – достойно при нынешней конкуренции на соревнованиях уровня Кубка IBU. К примеру, в этой гонке на старт вышел 141 участник!

Третий результат для зачета Кубка наций зафиксировал уроженец Сумщины Артем Тищенко. Сегодня он выглядел уже гораздо лучше, чем в индивидуальной гонке, и финишировал 39-м с одним кругом штрафа. Хотя с точки зрения путевки на чемпионат мира, тревожит последний круг Артема – уж слишком много проиграл он на последних километрах, уступив при этом 40 секунд и 18 (!) позиций в зачетной зоне. Еще раз о плотности результатов…

Остальные трое украинцев провели крайне неудачный старт. Уроженцы Сумщины Руслан Ткаленко и Андрей Доценко заработали по четыре круга штрафа и финишировали по обе стороны границы первой сотни. Тарас Лесюк при том же количестве промахов, хотя и бежал по вконец разбитой трассе, оказался выше – 74-м. Хотя тоже вне списка участников гонки преследования.

Как и в случае Байбы Бендика, у сегодняшнего чемпиона в спринте у мужчин ранее побед на международном уровне не было. 33-летний швейцарец Мартин Йегер единственный раз был на подиуме Кубка IBU четыре года назад – в сезоне 2016/17, когда стал третьим на этапе в Отепяя. И вот сегодня он добился самого громкого успеха в карьере, став чемпионом Европы! Успех Йегеру принес отличный третий круг, на котором он обошел лидировавшего после стойки россиянина Саида Каримулла Халили. Ну а самым быстрым в гонке оказался немец Йоханнес Кюн, в прямом смысле слова забежавший в призы, несмотря на два круга штрафа.

Спринт. Мужчины

1. Мартин Йегер (0+0) 27:19,2

2. Саид Каримулла Халили (0+0) +7,3

3. Йоханнес Кюн (1+1) +15,3

...

6. Артем Прима (0+1) +32,0

29. Богдан Цымбал (1+1) +1:07,2

39. Артем Тищенко (0+1) +1:31,6

74. Тарас Лесюк (2+2) +2:34,6

96. Руслан Ткаленко (3+1) +3:13,0

101. Андрей Доценко (2+2) +3:28,1