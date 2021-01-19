У Сумах відкрилась виставка про події української революції 1917-1921 років У приміщенні Сумської обласної універсальної наукової бібліотекивідкрилась виставка «Українська революція 1917-1921 років: регіональний вимір».

Основним лейтмотивом інформаційного матеріалу є процес державотворення на українських землях 100 років тому. На 14 банерах описуються усі перипетії революції, зображені представники української влади на місцях, тодішні активні громадські діячі, часова лінія подій на Київщини, Волині, Січеславщини, Поділлі, Полтавщині, Слобожанщині, Херсонщині, Чернігівщині, Галичині, Буковині, в Закарпатті, Криму та інших землях.

Факти свідчать про те, що революція була явищем загальноукраїнським. У всіх регіонах розвивався національний рух, створювалися та діяли українські органи влади, політичні партії та громадські інституції, відроджувалася українська культура. Саме тоді вперше в новітній історії український народ утвердив себе як політичну націю і створив незалежну українську державу.

Ознайомитися із виставкою гості та жителі Сумщини матимуть змогу протягом лютого.

Електронний варіант виставки доступний за посиланням.