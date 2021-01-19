В Сумах пешеход бросался под колеса автомобилей - патрульные составили на него админматериалы

Стражи порядка оперативно прибыли на место происшествия. Указанного мужчину держали неравнодушные прохожие, чтобы он не натворил беды. Поведение действительно была странным. Мужчина не ориентировался в пространстве и имел явные признаки опьянения. Стражи порядка задержали гражданина, надев на него наручники.
Для составления административных материалов доставили в Сумское районное управления полиции. Там 31-летний житель Белопольского района отказался надеть средства индивидуальной защиты.
Патрульные составили на него административные материалы по ч. 2 ст. 44-3 (Пребывание в сооружениях во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты) и ч. 3 ст. 127 (Нарушение правил дорожного движения пешеходами в состоянии опьянения) КоАП, а также протокол задержания.