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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:0637

В Сумах пешеход бросался под колеса автомобилей - патрульные составили на него админматериалы

Сегодня, около 14 часов, патрульные получили сразу несколько сообщений о том, что в районе улицы Воскресенской неадекватный человек бросается под колеса автомобилей.

Стражи порядка оперативно прибыли на место происшествия. Указанного мужчину держали неравнодушные прохожие, чтобы он не натворил беды. Поведение действительно была странным. Мужчина не ориентировался в пространстве и имел явные признаки опьянения. Стражи порядка задержали гражданина, надев на него наручники.

Для составления административных материалов доставили в Сумское районное управления полиции. Там 31-летний житель Белопольского района отказался надеть средства индивидуальной защиты.

Патрульные составили на него административные материалы по ч. 2 ст. 44-3 (Пребывание в сооружениях во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты) и ч. 3 ст. 127 (Нарушение правил дорожного движения пешеходами в состоянии опьянения) КоАП, а также протокол задержания.

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