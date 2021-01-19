Сумской биатлонист с «серебром» чемпионата Украины Сегодня, 29 января, на учебно-спортивной базе «Тысовец» на Львовщине прошли первые гонки чемпионата Украины среди юниоров и юниорок.

Турнир является отборочным на юниорский чемпионат мира, который пройдет в начале марта в австрийском Обертиллиахе. В состоявшихся спринтах сильнейшими оказались представители Черниговской области.

У юниоров единственным, кто справился с непростым стрельбищем в Тысовце и отстрелялся без штрафа, стал Арсен Бочок, который и завоевал золото, опередив на 22 секунды имевшего один промах сумчанина Евгения Ивченко. Еще на семь секунд отстал Виталий Мандзын, который завоевал бронзу с тремя кругами штрафа. Еще двое сумчан в пятерке: Дмитрий Грущак и Роман Боровик.

У юниорок сильнейшей стала Кристина Дмитренко, успевшая в нынешнем сезоне уже получить опыт международных стартов на Кубке IBU. Компанию ей на подиуме составили Дарина Чалык и Юлия Городна, пишет biathlon.com.ua. Лучшей из наших стала Валерия Мартыненко, которая стала седьмой.