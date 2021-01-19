В Сумах определили суд, который будет судить фотографа-педофила В Заречный районный суд г. Сумы поступило дело в отношении известного фотографа, обвиняемого в развращении и изнасиловании детей.

2 февраля 2021 в 14.30 состоится подготовительное судебное заседание по делу в отношении известного фотографа с Полтавщины, которого обвиняют в совершении ряда преступлений против половой свободы и неприкосновенности семи малолетних. Действия обвиняемого квалифицированы по: - ч. 6 ст. 152 УК Украины - изнасилование; - ч. 6 ст. 153 УК Украины - сексуальное насилие; - ч. 1 ст. 155 УК Украины - половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста; - ч. 2 ст. 156 УК Украины - развращение малолетнего; - ч. 1 ст. 263 УК Украины - незаконное обращение с оружием и боевыми припасами. Председательствующий судья - Сорока М.Р., судьи Янголь Е.В., Климашевская И.В. Поиск информации по стадий рассмотрения дела можно осуществить на портале «Судебная власть» под № 592/881/21.