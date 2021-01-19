На Сумщине наградили полицейского, который спас человека Сегодня, 29 января, в Главном управлении Национальной полиции в Сумской области начальник полиции области Александр Анохин наградил ценным подарком - наручными часами - старшего сержанта полиции Бориса Педченко за спасение человека.

Напомним, что несколько дней назад, 25 января, благодаря мгновенной реакции полицейского изолятора временного содержания № 6 (г. Ахтырка) ГУНП в Сумской области Бориса Педченко и своевременно оказанной им первой домедицинской помощи удалось спасти жизнь мужчине, у которого на улице случился приступ эпилепсии.

Борис Педченко не первый год служит в правоохранительных органах, и говорит, что ситуации, когда приходится оказывать помощь людям, случаются нередко. А умением помочь человеку, который волей обстоятельств оказалась наедине с болезнью, ранением и т.д., благодарит профессиональной подготовке и тренингам, которые проводят в полиции и учат, как действовать в той или иной ситуации, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.