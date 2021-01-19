190 тыс. га земель селхозназначения передано в собственность территориальных громад Сумщины Об этом глава Сумской облгосадминистрации Василий Хома рассказал журналистам телеканала СТС.

«Земельная реформа, введение рынка земли - это открытость и прозрачность. Рынок земли формируется тогда, когда есть свободное обращение земель, - говорил глава облгосадминистрации. - И сегодня земельная реформа, прежде всего, нужна территориальным громадам, которые в дальнейшем самостоятельно будут распоряжаться полученными землями, что повысит эффективность их использования».

По словам Василия Хомы, по состоянию на 1 января 2021 года на Сумщине передано земель сельскохозяйственного назначения государственной формы собственности сельским, поселковым, городским советам общей площадью 190 тыс. га. Впоследствии будет передано еще около 3 тыс. га земли. На этом процесс передачи земель из государственной в коммунальную собственность не заканчивается. В ходе проведения инвентаризации земли и формирования земельных участков они и в дальнейшем будут передаваться громадам.

Чиновник отметил, что сейчас принципиально важно завершить процесс передачи земли сельскохозяйственного назначения государственной формы собственности в коммунальную собственность громад, ведь от этого зависит наполнение местных бюджетов, привлечение инвестиций. А увеличение средств в местных бюджетах - это развитие инфраструктуры громады: построение дорог, водопроводов, современных учебных заведений и амбулаторий.

«Бюджет будет наполняться за счет уменьшения возможностей для коррупции, эффективного распоряжения землями и рост производительности в агросекторе. По оценкам экспертов, ориентировочные объемы дополнительных поступлений в местные бюджеты от платы за аренду земли могут вырасти на 30-40%», - пояснил Василий Хома.