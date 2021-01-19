Что планируют в усадьбе Харитоненко в Сумах после реконструкции О планах на своей странице написала нардеп от Сум Татьяна Рябуха.

«Комплекс «Усадьба Харитоненко» будет восстановлен в рамках национального проекта "Большая стройка"!

Усилия не пропали даром - 4 месяца с момента визита Министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко в Сумы, и проект большой реставрации уникального памятника архитектуры начинает воплощаться в жизнь.

Будущий открытый культурный центр имени И. Харитоненко станет самым инновационным культурно-креативным кластером Сумщины, где одновременно можно размещать музеи и выставки, творческие студии, проводить культурно-массовые мероприятия, а главное учиться, общаться, создавать новые проекты, генерировать идеи.

Здесь хватит места для арт-фестивалей, концертов альтернативной музыки, спектаклей, кинопоказов, лекций, мастер-классов.

Это будет настоящее открытое пространство, доступное для всех сумчан и гостей города - сюда сможет попасть каждый желающий, все условия будут созданы для уязвимых и маломобильных групп населения.

Помещение для репетиций, рисования, литературных вечеров, место для работы над стартапом? Да! Центр будет именно таким - и это не просто моя мечта, воплощенная специалистами СумГУ в замечательную концепцию, это поддержана министром инициатива, это финансирование, это большая реставрация в нашем городе!

В новом центре предлагается размещение:

- областного художественного музея имени Онацкого, которому не хватает места для экспонирования коллекций, хранящихся в фондах;

- ЗАГС или отдельной локации для торжественной регистрации браков;

- локации для проведения торжественных мероприятий (вручения наград, отличий) и подведение итогов творческих конкурсов;

- творческих мастерских;

- студий для неформальных творческих объединений;

- открытой библиотеки, которая работает в формате буккросинга;

- открытой летней концертной площадки, которая будет работать и в режиме кинотеатра.

Важно: речь идет о реставрации комплекса «Усадьба Харитоненко» как памятника архитектуры, с полным сохранением его исторических форм!

Уверена на все 100 процентов, мы получим уникальное пространство, аналогов которому не будет в государстве.

Проектно-сметная документация на стадии подготовки, а, значит, в этом году начнется путь к созданию новой карточки Сумщины», - говорится в сообщении.