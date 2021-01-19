Из-за увеличения тарифов в январе дополнительно получили субсидию 2 тысячи жителей Сумщины Об этом в эфире «Суспільного. Суми» сообщила заместитель директора Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Людмила Мусияка.

«По состоянию на конец прошлого года в области 155 тыс. домохозяйств были получателями субсидий, - рассказала Людмила Мусияка. - Еще дополнительно около двух тысяч домохозяйств по области автоматически назначена субсидия в январе 2021 года из-за увеличения тарифов. Кроме того, в январе добавилось три тысячи новых обращений от граждан о начислении субсидии. В связи с изменением тарифов на энергоносители был произведен перерасчет субсидий в январе, выплаты поступят, думаю, в начале февраля».

Специалисты системы социальной защиты населения области ожидают поступления обращений о начислении субсидии еще и в феврале, когда люди получат платежки, ведь домохозяйства имеют право получать субсидию с января этого года, даже подав обращение в феврале.