На фасаді Сумської школи №18 відкрили меморіальну дошку пам’яті полковника Євгена Коростельова, який загинув в зоні ООС У Сумах на честь загиблого Героя, полковника Збройних Сил України Євгена Коростельова відкрили меморіальну дошку в його рідній школі № 18.

Вшанувати командира 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади, який загинув від множинних вогнепальних осколкових поранень кінцівок у ході виконання бойового завдання, зібрались його рідні, близькі, побратими, представники міської та обласної влади й учні школи.

Заступник міського голови Станіслав ПОЛЯКОВ висловив щирі слова співчуття родині офіцера з великої літери, та подякував гідним синам України за те, що чесно й героїчно нині виконують свій військовий обов’язок, оберігаючи мирний тил.

«Шкода, що таких воістину світлих людей, як наш земляк Євген Коростельов, не повернути. Він був кращим з кращих – мужнім воїном, який понад усе любив життя, та присвятив його захисту рідної країни та народу. Ця меморіальна дошка – данина нашої пам’яті відданому сину України. Тому, чий героїчний подвиг залишиться у віках, хто став символом любові до своєї держави, на кого рівнятимуться учні цієї школи. Вічна пам’ять герою», – наголосив Станіслав Поляков.

Зі свого боку, батько військовика Володимир КОРОСТЕЛЬОВ закликав присутніх цінувати найдорожче – свою рідню, країну, та звичайно своє життя. Разом із тим, побажав школярам, аби ті ніколи не пізнали війни, а в Україні настав довгоочікуваний мир.

Право відкрити меморіальну дошку Євгену Коростельову надали командиру 25-ої повітряно-десантної бригади та начальнику артилерії.

Опісля заупокійний молебень та освячення меморіальної дошки провели священники сумської єпархії ПЦУ на чолі з Архієпископом Сумським і Охтирським ПЦУ Мефодієм.

Завершили захід покладанням квітів та військовим салютом.

Довідка

Командир 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади полковник Євген Коростельов народився 9 жовтня 1978 року в м. Суми. Після закінчення школи навчався у Сумському інституті ракетних військ та артилерії, де здобув професію військового. Після випуску проходив службу в 25-й окремій повітрянодесантній бригаді, де пройшов шлях від командира взводу управління самохідної артилерійської батареї до начальника артилерії-заступника командира бригади.

З перших днів російсько-української війни Євген Коростельов виконував найскладніші бойові завдання у найбільш гарячих точках Донбасу та брав безпосередню участь в операції з блокування і визволення міст Лисичанськ та Сєвєродонецьк Луганської області, інших операціях.

Під час бойових дій поблизу Спартака офіцер дістав контузію.

«За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі» 21 липня 2015 року Указом Президента України полковник Євген Коростельов був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Свій бойовий шлях у 25-й бригаді полковник Коростельов завершив на посаді начальника артилерії – заступника командира бригади 22 жовтня 2019 року, коли пішов на підвищення та був призначений на посаду командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади у складі оперативного командування «Захід».

12 листопада 2019 року під час виконання бойового завдання, особисто оглядаючи позиції бригади на ввіреній ділянці фронту полковник Євген Коростельов отримав поранення та мінно-вибухові травми поблизу Новотроїцького. Життя героя обірвалося 19 листопада внаслідок отриманих поранень та травм.

Указом Президента України був 19 листопада 2019 року (посмертно) був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня – за особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові.