В Сумах пожарные ликвидировали возгорание жилого дома 28 января в 16:57 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Юбилейная в г. Сумы.

О пожаре сообщила хозяйка, которая почувствовала дым в помещении. На место происшествия был направлен дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию на место было установлено, что огнем охвачено стены на площади до 15 кв. м, перекрытие на площади в 3 кв. м, оконную раму и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части дома.

В 17:12 возгорание локализовали, а в 17:19 - потратив на тушение почти полтонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 11 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.