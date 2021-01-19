В Сумах пьяный бросался под машину (видео) Видео инцидента на пл. Независимости возле Воскресенского собора выложил в Фейсбуке сумчанин Андрей Кружило.

«Сегодня в г.Сумы неадекват кидался под машины. Его полиция забрала, надеюсь все будет хорошо», - написал он.